"Північний потік-2": названі терміни завершення будівництва

Будівництво магістрального газопроводу "Північний потік – 2" можуть закінчити до кінця серпня, повідомляє Сегодня.

Про це заявив глава компанії Маттіас Варніг в інтерв'ю﻿ Handelsblatt﻿.

"Ми припускаємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня" , – сказав Маттіас Варніг, зазначивши, що 98% трубопроводу вже завершено.

Він також підкреслив, що загрози санкцій з боку США значно ускладнили роботу з кожного погляду.

За його словами, транзит газу через Україну "обов'язково стане частиною переговорів між канцлером Меркель і президентом США Байденом".

"Транзит російського природного газу через Україну залишиться невід'ємною частиною транспортування газу з Росії до Європи після 2024 року. У мене немає ні найменшого сумніву в цьому. І російське керівництво теж це бачить. Президент Путін недавно вказав на важливість транзиту через Україну" , – додав Варніг.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в разі запуску "Північного потоку – 2" українська сторона має намір говорити про компенсації, сформовані за двома принципами: гарантії безпеки України і виконання "Мінських угод".