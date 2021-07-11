В Індії влаштували масштабний розпродаж жінок

Десятки мусульманських жінок в Індії минулої неділі дізналися, що їх виставили на продаж в мережі інтернет. Йдеться про вебсайт і мобільний додаток Sulli Deals, де використали загальнодоступні фотографії представниць прекрасної статі й створили їхні профілі з позначкою "угода дня", повідомляє Обозреватель.

Пілотка комерційних авіаліній Хана Хан, чиє ім'я опинилося в такому в списку, зазначила, що їй про це розповів друг у Twitter: головна сторінка сайту містила фото невідомої жінки, а на наступних вона побачила світлини подруг і свою. Інформація про такий розпродаж сколихнула громадськість, у країні розгорівся скандал, передає ВВС﻿.

"Я нарахувала 83 імені. Можливо, більше. Вони взяли мою фотографію з Twitter та мій нікнейм. Цей додаток працював 20 днів, і ми навіть не знали про нього. У мене спиною побігли мурашки" , – поділилася Хан.

Хана Хан. Джерело: Twitter Hana Mohsin Khan

Зазначається, нібито користувачам додаток пропонував шанс купити "Sulli" (такий принизливий жаргонний термін часто використовують праві індуїстські тролі щодо мусульманських жінок).

Водночас підкреслюється, що справжнього аукціону там не було, а програма мала на меті просто принизити мусульманок.

Хана Хан стала жертвою шахраїв начебто через її релігію. Джерело: Twitter Hana Mohsin Khan

За словами Хан, вона стала жертвою таких шахрайських дій саме через релігію.

"Я мусульманка, яку бачили і чули. А вони хочуть, щоб ми замовкли" , – зізналася вона.

Відомо, що GitHub – веб-платформа, на якій розміщувався додаток з відкритим вихідним кодом, – швидко закрила його після скарг.

"Ми призупинили дії облікових записів користувачів після розслідування повідомлень про таку діяльність, яка порушує нашу політику" , – пояснили там.

Пілотка комерційних авіаліній звернулася до поліції. Джерело: Twitter Hana Mohsin Khan

Проте жінки підкреслили, що все одно почуваються скривдженими. Усі ті, чиї фото були в додатку – активні мусульманки, зокрема журналістки, активістки, мисткині та дослідниці. Деякі з них видалили свої акаунти у соцмережах, а багато інших заявили, що бояться подальших домагань.

Хана Хан звернулася до поліції. Джерело: Twitter Hana Mohsin Khan

Але кілька жінок, чиї дані оприлюднили в додатку, вирішили викрити "збоченців" у соцмережах і пообіцяли боротися. Вони створили у WhatsApp групу підтримку, тоді як решта, зокрема і Хана Хан, подали скарги до поліції.

Проти цькування висловилися також відомі громадяни, активісти та лідери в Індії. У правоохоронних органах запевнили, що розпочали розслідування, але відмовилася повідомити, хто може стояти за додатком.