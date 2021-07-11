В Індії влаштували масштабний розпродаж жінок
Десятки мусульманських жінок в Індії минулої неділі дізналися, що їх виставили на продаж в мережі інтернет. Йдеться про вебсайт і мобільний додаток Sulli Deals, де використали загальнодоступні фотографії представниць прекрасної статі й створили їхні профілі з позначкою "угода дня", повідомляє Обозреватель.
Пілотка комерційних авіаліній Хана Хан, чиє ім'я опинилося в такому в списку, зазначила, що їй про це розповів друг у Twitter: головна сторінка сайту містила фото невідомої жінки, а на наступних вона побачила світлини подруг і свою. Інформація про такий розпродаж сколихнула громадськість, у країні розгорівся скандал, передає ВВС.
"Я нарахувала 83 імені. Можливо, більше. Вони взяли мою фотографію з Twitter та мій нікнейм. Цей додаток працював 20 днів, і ми навіть не знали про нього. У мене спиною побігли мурашки", – поділилася Хан.
Зазначається, нібито користувачам додаток пропонував шанс купити "Sulli" (такий принизливий жаргонний термін часто використовують праві індуїстські тролі щодо мусульманських жінок).
Водночас підкреслюється, що справжнього аукціону там не було, а програма мала на меті просто принизити мусульманок.
За словами Хан, вона стала жертвою таких шахрайських дій саме через релігію.
"Я мусульманка, яку бачили і чули. А вони хочуть, щоб ми замовкли", – зізналася вона.
Відомо, що GitHub – веб-платформа, на якій розміщувався додаток з відкритим вихідним кодом, – швидко закрила його після скарг.
"Ми призупинили дії облікових записів користувачів після розслідування повідомлень про таку діяльність, яка порушує нашу політику", – пояснили там.
Проте жінки підкреслили, що все одно почуваються скривдженими. Усі ті, чиї фото були в додатку – активні мусульманки, зокрема журналістки, активістки, мисткині та дослідниці. Деякі з них видалили свої акаунти у соцмережах, а багато інших заявили, що бояться подальших домагань.
Але кілька жінок, чиї дані оприлюднили в додатку, вирішили викрити "збоченців" у соцмережах і пообіцяли боротися. Вони створили у WhatsApp групу підтримку, тоді як решта, зокрема і Хана Хан, подали скарги до поліції.
Проти цькування висловилися також відомі громадяни, активісти та лідери в Індії. У правоохоронних органах запевнили, що розпочали розслідування, але відмовилася повідомити, хто може стояти за додатком.