Трамп поділився планами на президентські вибори

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення щодо того, чи буде він балотуватися на американських президентських виборах в 2024 році. Про це, посилаючись на телефонне інтерв'ю в ефірі Fox News, повідомляє Лента.Ру.

За словами Трампа, він вже остаточно визначився, чи братиме участь у виборах, однак розкрити свої плани не може через проблеми, які можуть виникнути з фінансуванням його виборчої кампанії.

"Я знаю відповідь, але я поки не можу розкрити його, оскільки це може вплинути на фінансування кампанії та інші речі. Але я абсолютно точно знаю свою відповідь ", - заявив Трамп.

При цьому, він не пояснив, які саме проблеми можуть виникнути. Раніше Трамп неодноразово натякав, що має намір балотуватися на новий термін після програшу чинному президенту США Джо Байдену на виборах 2020 року.

Американський Мін'юст висловив побоювання через бажання Трампа знову стати президентом. На думку відомства, це може провокувати нові безлади, аналогічні подіям у Капітолію в січні 2021 року.