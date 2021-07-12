Зарплата від 35 тисяч без вищої освіти: вакансії

В Україні фахівці без вищої освіти можуть заробляти від 35 тис. грн на місяць. Такі вакансії є, наприклад, для водіїв, завідувачів складів та кур'єрів, повідомляє Обозреватель.

Наприклад, водій з власним вантажним авто може заробляти до 35 тис. грн. Таку вакансію відкрили для доставки питної води, випливає з даних кадрового порталу work.ua. Вимоги:

відповідальність, порядність, хороша фізична форма;

досвід роботи в службах доставки є перевагою;

знання Києва.

"Обов'язки: доставка та експедирування питної води 18,9 л. Клієнтам компанії – домогосподарствам і Організаціям в місті Київ" , – говорить в оголошенні.

Таку ж зарплату можуть отримувати виконроби.

Серед вимог: досвід роботи в будівництві, водійське посвідчення категорії С. Умови роботи: 5 через 2.

Також зарплату до 35 тис. грн обіцяють кур'єрам з власним транспортом. В оголошенні претендентові пропонують:

доставляти невеликі замовлення (до 9 кг);

дослідити своє місто;

самому вирішувати, коли доставляти – вам потрібен тільки додаток на смартфоні;

радіус доставки кур'єрів обмежено, а це значить, що не потрібно буде здійснювати доставку з одного кінця міста в інший.

Відзначимо, кількість вакансій для робочих спеціальностей в Україні зростає. При цьому для українців з вищою освітою пропозицій значно менше.