В Україні можуть знищити частину врожаю яблук і винограду

Черешню в Україні продають з практично стовідсотковою націнкою. При цьому фермер, який виростив її, отримує всього близько 15% від роздрібної ціни, повідомляє Обозреватель.

Таку заяву зробила фермерка, орендарка саду в Запорізькій області Галина Дрюцька. Внаслідок ряду причин поточного сезону може виникнути необхідність у знищенні частини врожаю не лише черешні, а й інших фруктових та баштанних культур﻿, попередила вона.

Підприємиця повідомила, що середня вартість кілограма черешні, яку вона вирощує, становить 30 гривень 20 копійок за кілограм. У роздрібній торгівлі з урахуванням націнок вона коштує вже близько 60 гривень за кілограм. Таким чином, за прибутковості на рівні 30% дохід фермера в підсумковій ціні продукту удвічі менше – близько 15%.

"Малі підприємці бусиками везуть її на Київ, перепродують через двоє-троє рук, і вона доходить до споживача вже з божевільними націнками. Ми вкладаємо 30 гривень в кілограм черешні, і з них більша половина – це вкладення, прибутковість 25-30%. А посередники мають таку ж суму, не вкладаючи ні в що. Мене це обурює" , – підкреслила вона.

У цьому контексті Дрюцька допустила, що, можливо, фермерам варто було б безпосередньо виходити на мережі супермаркетів для реалізації своєї продукції.

Відповідаючи на запитання, чи може ситуація з черешнею, урожай якої частково було знищено, повторитися і з іншими сезонними сільськогосподарськими продуктами, підприємиця заявила, що на це слід очікувати.

"Те ж саме буде відбуватися і з яблуками, і з виноградом, і зі сливою, і з іншими фруктами, які вирощуються у нас в Україні і які можуть бути реалізовані в Україні. Ті ж баштанні культури, дині, кавуни", – попередила вона.