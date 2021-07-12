12 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

В Австралії - День аборигенів, в США - День «Їж своє желе», День пирога з пеканом, День простоти, в Данії, Норвегії - День фіорду, в Індії - свято колісниць «Ратха Ятра», в Кірібаті - День Незалежності, в Північній Ірландії - День битви на річці Бойн, День оранжистів, в Мексиці - День адвоката, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 12 липня, річниці та події

У 1931 році у Франції був встановлений пам'ятник мушкетеру Д'артаньяну.

12 липня 1933 Конгрес США ввів таке значення, як МРОТ - мінімальний розмір оплати праці. Тоді він склав 33 центи на годину.

У 1962 році в Лондоні відбувся перший концерт групи «Rolling Stones».

У 2003 році в Каліфорнії суд зобов'язав тайванську фірму-виробника карамелі виплатити 50 млн доларів батькам дитини, яка подавилася цукеркою і загинула від цього. Це - безпрецедентна сума компенсації продовольчою компанією шкоди від своєї діяльності.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 липня вшановує пам'ять двох апостолів - Петра і Павла. За старих часів до цього дня готувалися, як до великого свята: прибиралися в будинках, прикрашали кімнати, чистили двір.

Що сьогодні не можна робити

Не можна важко фізично працювати, займатися садом або городом. Також не можна прати, прасувати, шити. На купання заборони немає. Не варто лаятися і бажати зла іншим - все повернеться сторицею. Немає заборони на сімейні застілля, особливо на природі. Рекомендується відмовитися від інтимної близькості, вінчання і хрещення дітей. Є повір'я, що сьогодні не можна давати в борг і брати самому.

Прикмети на 12 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Дощ - буде мокрий сінокіс;

Двічі пішов дощ - до багатого врожаю;

Зозуля кує - літо буде довгим, а зима настане нескоро;

Листя з дерев починають опадати - скоро настане осінь.

Іменини 12 липня

Іменини у Павла, Петра, Неофіта і Григорія