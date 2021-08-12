Алергія чи цвіль: які небезпеки приховує сушіння одягу в квартирі

Всі ми користуємось пральною машинкою принаймні раз на тиждень. Але де варто вивішувати одяг після прання, повідомляє 24 Канал.

Чому не варто сушити білизну в приміщенні

Вологість

Мокра білизна може підвищувати вологість у приміщенні до 30%. Це зумовить створення ідеального середовища для розмноження токсичних грибів, які здатні виділяти спори. Такі мікроби потенційно можуть викликати алергічні реакції у людей.

Гриби та спори

Гриби та спори розмножуються у вологому середовищі, і зазвичай їх неможливо побачити неозброєним оком. Тому, якщо ви раптово відчули сильну алергічну реакцію, причиною цього може бути мокрий одяг вдома. До того ж у людей, хворих на астму, є більша чутливість до грибів та спор, що може спровокувати загострення симптомів захворювання. Ці бактерії також здатні негативно впливати на шкіру.

Алергічна реакція

Цвіль та спори у будинку можуть викликати дуже сильну алергічну реакцію. Хоча спочатку звичайний нежить не здається таким шкідливим, але в майбутньому можуть з'явитись й інші симптоми, наприклад:

кашель;

чхання;

висип;

головний біль;

втома;

роздратування сполучної тканини;

астма.

Тому, якщо у вас є можливість сушити одяг на балконі чи у дворі, скористайтесь нею обов'язково. Якщо необхідно висушити білизну в приміщенні, залишайте її в тій кімнаті, яка добре провітрюється. Наприклад, поставте стійку для білизни у ванній з відкритими вікнами та увімкненим вентилятором.