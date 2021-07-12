У Таїланді повністю вакцинована жінка померла від коронавірусу

Таїландська медсестра, яка прищепилася двома дозами китайської вакцини Sinovac, заразилася коронавірусом і померла від інфекції, повідомляє Кореспондент.

Повідомляється, що 30-річна медсестра отримала обидві дози китайської вакцини, але заразилася COVID-19 і вже через тиждень після поставленого офіційно діагнозу померла.

Відомо, що медсестра працювала з хворими коронавірусом в палаті інтенсивної терапії. Дівчина заразилася під час роботи з пацієнтами. У неї миттєво розвинулися легеневі ускладнення.

"Були випадки, коли медпрацівники, щеплені двома дозами Sinovac, заражалися коронавірусною інфекцією від пацієнтів, однак до цього випадку хвороба у них протікала в легкій формі, і ніхто з них не вмирав від COVID-19", - сказав глава науково-медичного центру вивчення нових захворювань при Чулалонгкорнському університеті і таїландському Червоному Хресті професор Тхірават Хемачутха.

В результаті Хемачутха передав в мінохоронздоров'я Таїланду результати свого дослідження, яке було проведено спільно з колегами з Національного інституту генної інженерії та біотехнологій. У ньому йдеться про недостатність імунізації Sinovac в разі зараження штамом "Дельта".

Тепер в Таїланді закликали імунізувати медпрацівників першого ешелону, які повністю вакциновані Sinovac, третьою, "бустерною" дозою іншої вакцини. Це AstraZeneca або Pfizer.