Лікарі перерахували ознаки серцевого нападу

Медики закликали пацієнтів негайно звернутися за медичною допомогою, якщо біль в грудях виникла раптово і посилюється, а потім поширюється на руки, спину, шию чи щелепу. Ще одним симптомом серцевого нападу є задишка, повідомляє Лента.Ру.

Якщо біль у грудях не відповідає цим характеристикам, її причиною може бути стенокардія, нетравлення шлунка або м'язове перенапруження.

До інших симптомів інфаркту медики відносять пітливість, запаморочення, раптове відчуття тривоги, надмірний кашель або хрипи через скупчення рідини в легенях.

У лютому 2020 року кардіологи з Університетської клініки Лозанни у Швейцарії повідомили, що знизити ризик серцевого нападу на 48 відсотків може допомогти денний сон два рази в тиждень. Так, у тих учасників експерименту, які спали вдень кожен день, ризик серцевого нападу не знижувався, а збільшувався. Ті, хто влаштовував денний сон два рази в тиждень, знизили тим самим ризик серцевого нападу, причому тривалість сну в їхньому випадку не мала вирішального значення.