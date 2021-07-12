У BioNTech заявили про готовність розробити нову вакцину за 100 днів
Керівництво німецької біотехнологічної компанії BioNTech впевнене, що може розробити вакцину від нових штамів коронавірусу за сто днів, повідомляє ТАСС.
Про це генеральний директор, співзасновник BioNTech Угур Шахін і директор з медичних досліджень Озлем Тюречі заявили в інтерв'ю, опублікованому в понеділок газетою французьких ділових кіл ECO.
"Ми маємо в своєму розпорядженні технології, що довели свою ефективність, і які дозволяють нам створити нову вакцину за 100 днів, якщо в цьому виникне необхідність", - сказав Шахін.
Як нагадав він, "щоб така вакцина була готова до застосування, вона повинна пройти апробацію у регламентаційних інстанцій і відповідних державних структур".
"Вже створена перша партія матричної РНК, призначена для того, щоб протестувати вакцину, адаптовану до дельта-штаму" , - зазначила Тюречі.
Для такої розробки фахівцям вистачило 2 тижні. Клінічні випробування нової вакцини мають розпочати в серпні.