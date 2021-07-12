Що очікується на валютному ринку в понеділок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку﻿ очікується продовження тихої, збалансованої торгівлі у вузькому діапазоні, яку ми спостерігали минулої п'ятниці.

Між покупцями і продавцями продовжить зберігатися баланс, тому різкі коливання - малоймовірні. У разі ж, якщо виникне перекіс в ту або іншу сторону, Національний банк завжди залишає за собою право втрутитися в хід торгів і відреагувати інтервенцією на покупку або на продаж.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 27,25/27,35 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Курс долара в обмінниках Києва на вихідних опустився до 27,25, місцями навіть до 27,24 гривень. Сьогодні продаж стартуватиме з 27,25-27,26 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: готівковий ринок буде чутливо вловлювати будь-які новини звідти. Втім, і на готівковому ринку сьогодні ніяких різких рухів ми не припускаємо, а зміни цінника будуть зведені до мінімуму.

Євро на ринку FOREX в п'ятницю продовжив зростання, що почалося в четвер, і зміг піднятися до позначки 1,1879 долара. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 1,1864-1,1879 долара. Готівковий євро на вихідних продавали по 32,30-32,33 гривні. Сьогодні вранці євро будуть продавати за тією ж ціною. Далі все буде традиційно залежати від двох чинників: ситуації на світових ринках і поведінки готівкового долара. Готівковий євро може подорожчати ще на 2-3 копійки.

Російський рубль минулої п'ятниці продовжив корекцію після сильного падіння напередодні і зміцнився до американського долара з 74,80 до 74,20 рублів за долар. Вранці понеділка бачимо, що рубль робить різкі рухи між рівнями 74,25 і 74,55 рубля за долар. У Києві готівковий рубль на вихідних продавали по 3,66-3,70 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною. Якщо ж гривня в світі зможе поліпшити своє становище, можливе зростання ціни готівкового рубля до 3,72-3,73 гривень.