Лікар назвав ознаки небезпечної головного болю

Деякі види головного болю можуть вказувати на такі небезпечні захворювання, як аневризма судин головного мозку і пухлина мозку, повідомляє Російська газета.

Як пояснив відомий лікар Олександр М'ясников тривожною ознакою є відчуття "буквально вибухає голови".

Також не слід ігнорувати біль, що підсилюється при кашлі або зміні положення тіла. Експерт підкреслив, що від аневризми можна померти. Схожі симптоми можуть проявлятися і при пухлині головного мозку.

При цьому Олександр М'ясников зазначив, що від головного болю при мігрені страждає кожна десята людина. З усіх питань, пов'язаних зі здоров'ям, необхідно звернутися за консультацією до фахівця.