Погода на 12 липня: спека і можливі дощі з грозами

Сьогодні, в понеділок, 12 липня, в Україні буде як і раніше жарко, але в деяких регіонах очікуються дощі і навіть з грозами. Про це посилаючись на прогноз Укргідрометцентру, повідомляє Страна.ua.

Так, на заході України буде дощова погода на Волині, а на решті частині регіону буде сухо. Температура буде від +29 до +32 вдень, а вночі близько +15... +18 за Цельсієм.

На півночі України дощитиме і з грозами. На вулиці очікується вдень +31... + 33 градуси, вночі буде до +20 градусів.

Схожа картина буде і в центральній частині країни +29... +31 вдень будуть згладжені грозою і дощами. Вночі стовпчик термометра покаже від +18 до +20 за Цельсієм.

На півдні сьогодні вдень буде від +29 до Криму до +30 в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Вночі на півдні від +19 до +23.

Без опадів частково буде на сході України - в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Там повітря прогріється аж до +33, а вночі буде свіжіше: від +19 до +21.