У США поки не рекомендують третю дозу вакцини від COVID-19

Американці не потребують уколу-підсилювача вакцини від COVID-19. Про це заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі, повідомляє Голос Америки.

"Спираючись на інформацію, яку ми маємо, Центри із контролю та профілактики захворювань та Федеральна Адміністрація США з контролю за продуктами та ліками заявляють, що ми не мусимо давати людям "третій" укол вакцини, підсилювач, який додають до вакцини із двох доз або з однієї дози" , – сказав Фаучі в інтерв'ю CNN.

За словами Фаучі, американські вчені продовжують вивчати, чи потрібен підсилювач вакцини. Він не виключив, що у майбутньому уряд США може змінити рекомендації.