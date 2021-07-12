Попередній та основний договір: нюанси купівлі-продажу майна

Договір купівлі-продажу є добре знайомою для більшості учасників цивільних правовідносин угодою, завдяки якій майно може перейти у власність від однієї особи до іншої, повідомляє ЮрЛига.

Інколи підписанню основного договору передує укладання попереднього, тобто своєрідної гарантії, що в майбутньому сторони обов'язково підпишуть головну домовленість, роз'яснюють фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Потреба в попередньому договорі може виникнути, якщо у сторін, або у когось одного, відсутні всі необхідні документи для укладання основного договору (наприклад при купівлі-продажу нерухомого майна, яке перебуває на етапі будівництва). Всі його істотні умови, що не встановлені попереднім договором, погоджуються в порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.

Попередній договір, так само як й основний можна, а якщо предметом угоди є нерухомість, то й необхідно посвідчувати у нотаріуса.