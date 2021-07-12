Правила об'єднання об'єктів нерухомості буде змінено
В Україні затвердять новий порядок для визначення технічної можливості поділу або об'єднання об'єктів нерухомості. Така необхідність часто виникає, якщо власник хоче змінити функціональне призначення свого об'єкта, наприклад, створити офіс з декількох квартир або її частин, повідомляє UBR.
Новий проєкт порядку визначить основні вимоги, повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.
"Затвердження такого порядку дозволить забезпечити комфортні та відповідні будівельним нормам умови перебування і проживання в створених об'єктах нерухомості", - зазначив він.
У документі визначені такі умови для відділення або об'єднання об'єктів:
- земельні ділянки біля будинків повинні мати окремі виїзди на вулицю шириною не менше 3,5 м;
- відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни повинна становити не менше 1 м;
- не допускається надання співвласнику тільки допоміжних або господарських приміщень;
- житлові об'єкти підлягають розподілу тільки в тому випадку, якщо є можливість влаштувати ізольований вихід на вулицю або сходову клітку;
- не можна залишати частини приміщення, які не входять до складу новостворених об'єктів.