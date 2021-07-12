В Україні очікуються сильні грози: штормове попередження

За прогнозами синоптиків, 12-14 липня в деяких регіонах України очікуються сильні грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в період з 12 по 14 липня в західних, північних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме відносно суха погода, в зв'язку з цим оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, вдень 12 липня прогнозують, що у всіх областях України, крім Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Волинської, та Рівненської пройдуть дощі з грозами, також оголошено про І рівень небезпечності.