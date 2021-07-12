Трамп дорікнув Байдену через американську зброю в Талібану

Війська США після приходу до влади президента Джо Байдена залишають в Афганістані озброєння та обладнання на мільярди доларів, яке потрапляє в руки радикального руху "Талібан", повідомляє Страна.ua.

Про це заявив колишній американський лідер Дональд Трамп на конференції консервативних кіл США в Далласі.

"Байден залишає обладнання на мільярди доларів. Я говорив генералам, що хочу повернути кожен цвях, хочу повернути всі танки. Замість цього зараз "Талібан" влаштовує паради з нашою зброєю, яку Джо Байден залишив їм. Це ганьба!" , - заявив Трамп.

Нагадаємо, що США і їх союзники повинні вивести свої війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Напередодні повного виведення військ США і НАТО в Афганістані таліби вже захопили важливий транспортний вузол Шерхан-Бандар на кордоні Таджикистану та Афганістану.

Також 8 липня один з чиновників США повідомив, що виведення американських збройних сил з Афганістану практично завершено. Однак, зараз Сполучені Штати стурбовані зростанням насильства в Афганістані і настанням "Талібан" у зв'язку з виведенням американських військ і контингенту НАТО з регіону.