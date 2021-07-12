Проблема мігрантів з Білорусі торкнулася Польщі

Минулого тижня прикордонна служба Польщі затримала майже 100 нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю - про це, посилаючись на слова представниці Прикордонної служби Польщі Анни Міхальської, повідомляють іноземні ЗМІ.

Для порівняння, протягом перших шести місяців 2021 року на цій ділянці кордону було затримано невелику кількість - 148 осіб. У 2019 році на білоруській ділянці було затримано 20 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, а в 2020 році - 122.

Також у відомстві зазначають, що серед затриманих домінують громадяни Афганістану - люди масово покидають країну, рятуючись від війни.

У представництві вважають, що збільшення масштабів незаконних переходів є результатом дій білоруської влади, яка допомагає організувати транзитні канали з Іраку.

Наразі, в основному, проблема мігрантів стосується Литви. Литовська влада вже залучила до виршення проблеми Єврокомісію. Співробітники агентства охорони кордонів ЄС Frontex перебувають в Литві вже кілька тижнів. Литва також вирішила виділити 41 млн євро на будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю.

За останніми даними, станом на 9 липня, на литовсько-білоруському кордоні було затримано 1546 осіб.