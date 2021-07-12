У Криму оголосили штормове попередження

В окупованому Криму оголосили штормове попередження на найближчі дні. Синоптики прогнозують зливи, грози та шквалистий вітер, висока ймовірність підтоплення території, повідомляє Вести.

"Вдень і до кінця доби 12 липня, протягом доби 13 липня в Криму очікуються місцями сильні зливи, грози, град, шквал 20-25 метрів в секунду" , - йдеться в повідомленні окупаційного "головного управління МНС РФ".

За словами рятувальників, існує висока ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з підтопленням територій, аваріями на об'єктах енергетики, ЖКГ, можливі порушення транспортного сполучення, а також пошкодження і загибель сільськогосподарських рослин.

Кримчанам і туристам рекомендують обмежити походи в гори, а любителям дикого відпочинку з наметом на пляжі – змінити свої плани.