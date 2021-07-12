Продаж Glusco скасовується: Socar прокоментувала покупку українських АЗС

Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки, яка є власником мережі АЗС Socar, спростувала поширену інформацію про покупку компанії Glusco, повідомляє UBR.

"Недавні повідомлення ЗМІ про придбання Socar АЗС Glusco в Україні не відповідають дійсності", - вказує компанія.

Примітно, що ніяких інших подробиць і коментарів Socar не надала.

Схожу інформацію 10 липня опублікував і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

"Не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про нібито придбання мережі автозаправних станцій, яка належить В. Медведчуку однією з комерційних структур", - написав він у Facebook.

У самій Glusco також напередодні заявили, що зміна власника поки є непідтвердженою інформацією. Оскільки суд заборонив компанії офіційно здійснювати такі операції.