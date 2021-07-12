Біткоїну прогнозують обвал на 80%

Біткоїн, який зараз переживає не найкращі часи, незабаром може обвалитися ще сильніше – до 10-15 тисяч доларів – тобто, на 70-80%, у порівнянні з нинішнім рівнем, повідомляє Сегодня.

Такий прогноз озвучив голова ради директорів Guggenheim Investments Скотт Майнерд в інтерв'ю CNBC. Аналітик у своїх розрахунках спирається на циклічну динаміку курсу криптовалюти.

"Дивлячись на історію криптовалюти і судячи з того, на якому етапі ми зараз знаходимося, ймовірно, йдеться про обвал. І обвал може означати падіння на 70-80%, що відповідає десь 10-15 тис. доларів" , – вважає Майнерд.

Тому аналітик упевнений: зараз не час купувати біткоїн і тримати його в портфелі.

Як відомо, біткоїн уже втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 33-34 тис. доларів. Падіння, зокрема, було спровоковано китайськими регуляторами.

Вранці 12 липня біткоїн торгується в районі 34,4 тис. доларів.