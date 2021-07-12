Китай звинуватив американський есмінець у вторгненні

Офіційний представник Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Тянь Цзюньлі заявив, що Китай звинувачує американський есмінець Benfold у вторгненні в свої територіальні води, повідомляє Лента.Ру.

За словами Тянь Цзюньлі, американський військовий корабель порушив морські кордони Китаю і увійшов в акваторію спірних Парасельских островів. Китайські військово-повітряні і військово-морські сили супроводили есмінець і "витіснили" його з акваторії архіпелагу.

Військовий заявив, що збройні сили США підривають мир і стабільність в Південно-Китайському морі, порушують міжнародне право і зазіхають на суверенітет і безпеку Китаю.

"Ми рішуче засуджуємо і виступаємо проти цього і закликаємо американську сторону негайно припинити подібні провокаційні дії і строго контролювати військово-морську і військово-повітряну діяльність. В іншому випадку відповідальність за все що випливають з цього наслідки нестиме американська сторона ", - підкреслив Тянь Цзюньлі.

Острови в Південно-Китайському морі є предметом територіальної суперечки між Китаєм, Тайванем, Малайзією, Філіппінами, Брунеєм та В'єтнамом. Найбільш напруженою є ситуація навколо рифа Скарборо і архіпелагу Спратлі, який, як вважається, багатий нафтою і газом.

Через акваторію Південно-Китайського моря проходить приблизно 40 відсотків трафіку світової торгівлі і перевозиться до 80 відсотків обсягів китайського імпорту нафти і газу.