Заготівля малини на зиму - 5 кращих способів
Приготувати малинове варення – далеко не єдиний спосіб заготовити цю ягоду на зиму. Її можна заморожувати, перетирати з цукром, варити компоти і приготувати смачне желе без желатину, повідомляє Сегодня.
Безумовно, найкраща заготовка з малини – це заморожена ягода. Взимку вона перетворюється на начинку для пирогів, інгредієнт для смузі та ягідний соус. Але з малини неймовірно ароматним виходить желе та компот.
Малина на зиму заморожена
Ягоди перебрати, очистити, викласти в неглибокі піддони так, щоб малина розмістилася в один шар. Поставити в морозильну камеру. Заморожену малину пересипати в поліетиленові мішки і герметично закупорити (можна запаяти за допомогою праски). Зберігати в морозильній камері.
Малина з цукром на зиму
Ягоди перебрати, очистити, помити і обсушити. Додати цукор (1 склянка на 1 кілограм малини) і акуратно перемішати. Отриману суміш розкласти по поліетиленових пакетиках і відправити в морозильну камеру. Заморожені ягоди зберігати в морозильній камері.
Малина, перетерта з цукром на зиму
Після збору врожаю ягоди потрібно перебрати і, не миючи їх, засипати цукром з розрахунку 1:1 (1 кг цукру на 1 кг малини). Потім ягоди потрібно перетирати дерев'яним товкачем впродовж 10-15 хвилин.
Потім потрібно дати постояти перетертої малині з цукром близько години, після чого розсипати її в простерилізовані баночки, залишаючи вгорі місце для додаткового цукру від 0,5 до 1 см. Закрийте банки чистими сухими капроновими кришками.
Желе з малини на зиму без желатину
Інгредієнти
- Вода – 1 склянка
- Цукор-пісок – 1 склянка
- Свіжі ягоди малини – 1 кг
- Лимонна кислота – 2 г
Спосіб приготування
- Викласти ягоди в емальовану каструлю і розім'яти їх дерев'яною ложкою.
- Потім вилити рідину, перемішати масу неметалевою лопаткою.
- Поставити ємність з малиною на вогонь, довести до кипіння, зняти піну і варити на слабкому вогні впродовж 10 хвилин.
- Після цього зняти з вогню, дати трохи охолонути.
- Потім перетерти масу через сито або віджати через марлю.
- В отриманий ягідний сік висипати цукор і знову довести на плиті до кипіння.
- Далі уварити суміш протягом 40 хвилин, знімаючи піну.
- Коли желе буде готове, додати лимонну кислоту, перемішати і зняти з вогню. Розлити по заздалегідь підготовлених, стерилізованих банках невеликої ємності.
- Залишити банки відкритими до повного охолодження і загустіння желе.
- Потім накрити капроновими кришками і винести для зберігання в прохолодне місце.
Компот з малини на зиму
Інгредієнти
- малина
Для сиропу на 1 л води
- 500-700 г цукру
Спосіб приготування
- Ягоди перебрати, акуратно промити і обсушити. Викласти в стерилізовані банки, наповнюючи їх по "плечики".
- Змішати воду з цукром, довести до кипіння і варити, щоб цукор розчинився. Залити малину гарячим сиропом.
- Прикрити банки стерилізованими металевими кришками, поставити в каструлю з теплою водою. Нагріти воду в каструлі до 90 градусів. Пастеризувати банки ємністю 500 мл впродовж 20 хвилин, літрові – 25 хвилин, а трилітрові – півгодини.
- Закатати компот, остудити за кімнатної температури.