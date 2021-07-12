Заготівля малини на зиму - 5 кращих способів

Приготувати малинове варення – далеко не єдиний спосіб заготовити цю ягоду на зиму. Її можна заморожувати, перетирати з цукром, варити компоти і приготувати смачне желе без желатину, повідомляє Сегодня.

Безумовно, найкраща заготовка з малини – це заморожена ягода. Взимку вона перетворюється на начинку для пирогів, інгредієнт для смузі та ягідний соус. Але з малини неймовірно ароматним виходить желе та компот.

Малина на зиму заморожена

Ягоди перебрати, очистити, викласти в неглибокі піддони так, щоб малина розмістилася в один шар. Поставити в морозильну камеру. Заморожену малину пересипати в поліетиленові мішки і герметично закупорити (можна запаяти за допомогою праски). Зберігати в морозильній камері.

Фото: Pixabay

Малина з цукром на зиму

Ягоди перебрати, очистити, помити і обсушити. Додати цукор (1 склянка на 1 кілограм малини) і акуратно перемішати. Отриману суміш розкласти по поліетиленових пакетиках і відправити в морозильну камеру. Заморожені ягоди зберігати в морозильній камері.

Малина, перетерта з цукром на зиму

Після збору врожаю ягоди потрібно перебрати і, не миючи їх, засипати цукром з розрахунку 1:1 (1 кг цукру на 1 кг малини). Потім ягоди потрібно перетирати дерев'яним товкачем впродовж 10-15 хвилин.

Потім потрібно дати постояти перетертої малині з цукром близько години, після чого розсипати її в простерилізовані баночки, залишаючи вгорі місце для додаткового цукру від 0,5 до 1 см. Закрийте банки чистими сухими капроновими кришками.

Желе з малини на зиму без желатину

Фото: Pixabay

Інгредієнти

Вода – 1 склянка

Цукор-пісок – 1 склянка

Свіжі ягоди малини – 1 кг

Лимонна кислота – 2 г

Спосіб приготування

Викласти ягоди в емальовану каструлю і розім'яти їх дерев'яною ложкою. Потім вилити рідину, перемішати масу неметалевою лопаткою. Поставити ємність з малиною на вогонь, довести до кипіння, зняти піну і варити на слабкому вогні впродовж 10 хвилин. Після цього зняти з вогню, дати трохи охолонути. Потім перетерти масу через сито або віджати через марлю. В отриманий ягідний сік висипати цукор і знову довести на плиті до кипіння. Далі уварити суміш протягом 40 хвилин, знімаючи піну. Коли желе буде готове, додати лимонну кислоту, перемішати і зняти з вогню. Розлити по заздалегідь підготовлених, стерилізованих банках невеликої ємності. Залишити банки відкритими до повного охолодження і загустіння желе. Потім накрити капроновими кришками і винести для зберігання в прохолодне місце.

Компот з малини на зиму

Фото: Pixabay

Інгредієнти

малина

Для сиропу на 1 л води

500-700 г цукру

Спосіб приготування