У Всесвітній організації охорони здоров'я його офіційно називають синдромом, який виникає внаслідок хронічного стресу на роботі. Психологи радять відпочивати, повідомляє Сегодня.

ВООЗ вважає, що емоційне вигорання – це професійне явище, яке впливає на стан здоров'я людини. Чим цей стан небезпечний – розбиралися в сюжеті.

Як не згоріти на роботі: симптоми емоційного вигорання

Вихідні пройшли, а сил не додалося? Робота, яка приносила задоволення, не радує. Багато навантаження і відповідальності, ненормований графік, жорсткі дедлайни, хронічне недосипання. Все це, як сніжний ком, накопичує стрес, втома, роздратування. В результаті, розповідає сімейний психолог Діана Сушко, людина просто каже, що більше не може встати з ліжка і поїхати на роботу.

Психолог Наталя Ломоносова пояснює, що внутрішньо людина починає ненавидіти своїх начальників, колег або процес, який потрібно робити.

Це все симптоми емоційного вигорання. Воно, до речі, є в Міжнародній класифікації хвороб. Але не поспішайте на лікарняний.

Як українці реагують на емоційне вигорання

У Всесвітній організації охорони здоров'я його офіційно називають синдромом, який виникає внаслідок хронічного стресу на роботі. З такими скаргами в Європі і США до психологів звертається кожен третій працівник. А в Україні – ні.

Які є наслідки емоційного вигорання

Через перенапруження порушується сон, знижується імунітет, з'являються проблеми з пам'яттю і концентрацією уваги. Крім того, збивається гормональний фон і загострюються хронічні болячки.

Сімейний психолог Діана Сушко розповіла: "У нас емоційне вигорання – це такий побутовий строк. Я вигорів. Я не в настрої. Ось на такому рівні воно розуміється. А насправді наслідки всього цього – невротичні розлади. Затяжні невротичні розлади, тривожні розлади, субдепресивні стани".

Як навчитися справлятися зі стресом або уникати його

У такому випадку без кваліфікованої допомоги вже не обійтися. Але як вчасно розпізнати емоційне вигорання і навчитися справлятися зі стресом на роботі або уникати його?

Психолог Наталя Ломоносова пояснює, що є роботи, які пов'язані в більшій мірі саме з емоційної віддачею, взаємодією: психологи, вчителі, соціальні працівники, актори, всілякі оратори. Люди не беруть у тебе енергію – ти їм віддаєш свою. І по суті, якщо дуже просто сказати, то емоційне вигорання – це коли ти занадто багато віддав.

Як відновити енергію і сили

Важливо якось відновлювати втрачену енергію, щоб знову "бути в ресурсі", як модно зараз говорити. Основне, що зараз роблять, каже психолог Діана Сушко, якщо мають можливість – це йдуть у відпустку. Деякі не витримують і кардинально змінюють роботу або професію.

Два місяці в році, кожні півроку ми собі відпочиваємо, їздимо кудись із сім'ями. І насправді цього мені особисто вистачає. Графік наш зроблений таким чином, що ми три-чотири-п'ять днів працюємо. Потім три-чотири-п'ять днів знаходимося вдома з родиною.

Емоційне виснаження може виникати і через проблеми в особистому житті.

Кому загрожує емоційне вигорання

Найчастіше робоче перенапруження загрожує тим, хто схильний впадати в крайнощі: перфекціоністам, максималістам і людям із комплексом відмінника.

А щоб на роботі було менше вигорянь, багато компаній розробляють програми по відновленню емоційного здоров'я своїх працівників. Наприклад, облаштовують релакс-зони, де можна відпочити на свіжому повітрі, почитати книгу або просто побути в тиші.

Не менш важлива і фізична активність – позайматися на тренажерах або пограти в настільний теніс. Досить хоча б 30 хвилин на день, як рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.