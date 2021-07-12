Chrysler готує свій перший електричний кросовер

Американська компанія Chrysler анонсувала свій перший електричний кросовер. Поява новинки очікується протягом 2-3 років, повідомляє Обозреватель.

Автовиробники один за іншим представляють свої стратегії електрифікації. Ось й концерн Stellantis, до якого входить компанія Chrysler, оприлюднив свою програму переходу на електрику.

Chrysler EV Concept. Джерело: Chrysler

Якщо з "зеленим майбутнім" європейських брендів концерну все гранично ясно, то у випадку з американськими Chrysler, Dodge, Ram та Jeep тільки у останнього є деякі позитивні зрушення в цьому напрямку. Але ситуація незабаром покращиться. В рамках презентації шеф-дизайнер Chrysler Ральф Жиль представив концептуальний кросовер на електротязі.

Шеф-дизайнер Chrysler Ральф Жиль представив концептуальний кросовер на електротязі. Джерело: Chrysler

В основу новинки ляже модульна електрична платформа STLA Large, роботи над якою знаходяться у стадії активної опрацювання. Для неї будуть доступні електричні двигуни потужність 204-450 к.с., а також тягові батареї ємністю 101-118 кВтг. Вони дозволять долати до 805 км.

Зовні кросовер виконаний у стилістиці інших моделей бренду. Він отримав тонку світлодіодну світлотехніку, обтічні передню частину кузова з тонкою решіткою радіатора та незграбну задню частину, що нагадує останні моделі Volvo та Polestar.

У салоні велику кількість разновеликих дисплеїв. Джерело: Chrysler

Цифровий кокпіт виконаний у модній стилістиці мінімалізму. У салоні велику кількість разновеликих дисплеїв, які виконують функції шкали приладів, дисплеїв мультимедіа та дозволяють управляти всіма допоміжними системами. Два сенсорних дисплея призначені для задніх пасажирів. Для обробки використовуються світла шкіра. Серед цікавих рішень – двухспіцевие кермо зі випрямлення верхнім і нижнім секторами, амбієнтного підсвічування та великий панорамний дах.

Два сенсорних дисплея призначені для задніх пасажирів. Джерело: Chrysler

Коли автомобіль знайде фінальні форми поки не ясно, але зробити це необхідно якомога швидше, так як попит на продукцію бренду стрімко падає.