Том Круз прийшов на гру Вімблдон з ймовірною коханою

Том Круз і його колега по фільму "Місія нездійсненна 7" Гейлі Етвелл разом відвідали матч Вімблдону. Чутки про те, що у них роман, з'явилися ще в минулому році, повідомляє Сегодня.

Фото: Getty Images

Роман Тому Крузу з його колегою по фільму "Місія нездійсненна 7" Гейлі Етвелл приписують з минулого року, коли почалися зйомки бойовика. Напередодні вони разом з'явилися в Лондоні на грі Вімблдонського турніру.

Багато хто сприйняв цей вихід зірок як підтвердження їхніх романтичних стосунків. Та враховуючи, що разом із Крузом та Етвелл була акторка Пом Клементьєв, яка теж знімається в шпигунському фільмі, напрошується висновок, що це може бути відмінним промо до "Місії".

Пом Клементьєв, Том Круз і Гейлі Етвелл в Лондоні / Фото: Getty Images

Том Круз з тих селебрітіс, які ретельно приховують своє особисте життя. Тому можливий роман з Етвелл – це перше серйозне захоплення актора, про яке стало відомо широкому загалу після розставання Круза з Кеті Холмс в 2012 році.

Том Круз і Гейлі Етвелл на зйомках "Місія нездійсненна 7" / Фото: instagram.com/wellhayley

Ні Хейлі, ні Том не поспішають підтверджувати або спростовувати чутки про "хімію" між ними. Однак джерело розповіло виданню The Sun, що актори порозумілися з першого дня знайомства і дуже зблизилися.

Що відомо про нову (ймовірну) дівчину Тома Круза

Гейлі Етвелл – британка. Їй 39 років. Широку популярність акторці принесла робота у фільмах студії Marvel про Капітана Америка, де вона зіграла агентку Пеггі Картер, а також після виходу в 2015 році серіалу про її видатну героїню – "Агент Картер".

Гейлі Етвелл у ролі Пеггі Картер / Кадр з серіалу "Агент Картер"

В її фільмографії досить багато касових картин, зокрема "Герцогиня" з Кірою Найтлі, "Крістофер Робін" з Юеном Макгрегором, драма "Говардс-Енд", епізоди в "Чорному дзеркалі" та "Агенти Щ.І.Т".

Про особисте життя Етвелл відомо практично нічого. Вона не була одружена.