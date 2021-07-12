Розрахунок карткою за готівкові долари та євро: подробиці

Українці отримали можливість купувати в банках готівкову іноземну валюту за безготівкову гривню. Тобто, за покупку готівкових доларів у касі тепер можна розрахуватися карткою, повідомляє Сегодня.

Дозвіл діє і в зворотному напрямку – гривню за продаж готівкових доларів можна отримувати не в руки, а відразу на карту. Крім того, готівкові долари можна обмінювати через банкомати та термінали.

Такі зміни передбачає постанову Національного банку України (НБУ). Нові правила вже вступили в силу.

Також за гривневий безготівка тепер можна купувати і продавати банківські метали (для фізосіб). Юридичні особи отримали можливість здійснювати операції з продажу банківських металів у вигляді монет.

Фізичні особи також можуть інвестувати в закордонні акції через українського брокера. Раніше зробити це можна було тільки через іноземного брокера або за допомогою компанії з управління активами.

При цьому потрібно враховувати, що на такі операції автоматично поширюється введений в Україні в 2020 році фінмоніторинг. Походження коштів не перевірятимуть, якщо сума менше 5000 гривень (30 тис. грн за умови сплати кредиту).