Троє українців увійшли до збірної найгірших гравців Євро-2020

Українці Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук та Роман Яремчук увійшли до збірної найгірших гравців Євро-2020. Такий висновок був зроблений авторитетним статистичними порталом WhoScored на підставі середніх оцінок за матч, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на офіційній сторінці сервісу в Twitter, компанію нашим співвітчизникам склали зіркові футболісти з Німеччини та Португалії. Повністю команда гравців, які проявили себе не найкращим чином, має такий вигляд:

Голкіпер: Мануель Ноєр (оцінка 6,01; Німеччина)

Захисники: Олександр Караваєв (6,31; Україна), Домагой Віда (6,27; Хорватія), Антоніо Рюдігер (6,17; Німеччина), Йошко Гвардіол (6,44; Хорватія)

Півзахисники: Бернарду Сілва (6,41; Португалія), Сергій Сидорчук (6,26; Україна), Джо Аллен (6,21; Вельс), Діогу Жота (6,62; Португалія), Аарон Ремзі (6,56; Вельс)

Нападаючий: Роман Яремчук (6,56; Україна)

До збірної найгірших гравців Євро-2020 увійшли по два представники з Німеччини та Португалії. Джерело: Twitter WhoScored

Збірна найгірших гравців Євро-2020. Джерело: Twitter WhoScored

Нагадаємо, що збірна України дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, в якому розгромно програла Англії з рахунком 0:4. Родоначальники футболу вийшли у фінал, де поступилися Італії по пенальті.