В Австралії 72-річна жінка померла після вакцини AstraZeneca

У Південній Австралії медичні працівники підтвердили що 72-річна жінка померла після введення вакцини AstraZeneca, повідомляє The Australian.

Її смерть, ймовірно, пов'язана з уколом, що зробить це першим випадком смертності від вакцини в Південній Австралії з початку розповсюдження.

Прем'єр-міністр Стівен Маршалл заявив, що Адміністрація терапевтичних товарів підтвердила, що випадок тромбозу із синдромом тромбоцитопенії (ТТС) у 72-річної жінки, ймовірно, пов'язаний з вакциною AstraZeneca.

Така побічна реакція трапляється надзвичайно рідко. Наразі зафіксовано 76 випадків тромбозу із синдромом тромбоцитопенії із приблизно п’яти мільйонів доз вакцини AstraZeneca.