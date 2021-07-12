Податків та корпоративне управління: порядок денний засідання фракції "СН"

Парламентська фракція "Слуга народу" сьогодні збереться на засідання. Воно відбудеться ввечері, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила нардеп від фракції "СН" Юлії Гришина.

"Про засідання фракції, яке відбудеться сьогодні ввечері. На порядку денному законопроекти: про регулювання обігу канабісу в медичних цілях, про підвищення неоподатковуваної податком суми при замовленнях із зарубіжних інтернет-магазинів з 100 до 150 євро, про стимулювання розвитку електротранспорту" , - розповіла депутат.

Нардеп зазначила, що СН розгляне і суперечливий законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень.

"Плюс обговоримо важливий для мене законопроект про реформу корпоративного управління держпідприємствами" , - додала Гришина.

Нагадаємо, Верховна рада на цьому тижні збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Парламентарії розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

Автор: Юлія Струк