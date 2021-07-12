Швед отримав 15 років в'язниці за шахрайство з криптовалютами

У США засудили до 15 років в'язниці 47-річного громадянина Швеції Роджера Нільс-Йонаса Карлссона за шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей. Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту, повідомляє ForkLog.

З 2011 року він закликав інвесторів вкладати кошти в біткоїн та інших активи в Eastern Metal Securities, обіцяючи «астрономічний прибуток». За даними влади, Карлссон витратив гроші на покупку дорогих будинків, скакового коня і курорту в Таїланді.

Суму збитку оцінили більш ніж у $16 млн.

У листопаді 2019 року Карлссона екстрадували до США з Таїланду. 4 березня 2021 року швед визнав себе винним.