В Україні розпочалися міжнародні військові навчання

12 липня на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів, розпочинаються міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька Булава-2021".

Про це свідчить публікація на сторінці ﻿Сухопутні війська ЗС України.

Сьогодні, 12 липня відбудеться урочиста церемонія відкриття україно-британських навчань, які триватимуть з 12 по 24 липня. За ходом урочистостей можна буде слідкувати в прямому етері на сторінці Командування Сухопутних військ України.



Участь у навчаннях візьмуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів.

Країни-учасниці навчань: