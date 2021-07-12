В Україні розпочалися міжнародні військові навчання
12 липня на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів, розпочинаються міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька Булава-2021".
Про це свідчить публікація на сторінці Сухопутні війська ЗС України.
Сьогодні, 12 липня відбудеться урочиста церемонія відкриття україно-британських навчань, які триватимуть з 12 по 24 липня. За ходом урочистостей можна буде слідкувати в прямому етері на сторінці Командування Сухопутних військ України.
Участь у навчаннях візьмуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів.
Країни-учасниці навчань:
- Україна;
- Великобританія;
- Канада;
- США;
- Королівство Швеція.