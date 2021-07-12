На заході США рекордна спека - понад 50 градусів

На заході США, в Долині смерті зафіксували рекордну температуру повітря - 54 градуси за Цельсієм (180 за Фаренгейтом).

Про це повідомляє Національна служба погоди в Лас-Вегасі.

Водночас ці дані вважають попередніми. У разі підтвердження, це буде один з найвищих температурних показників, зафіксованих на планеті.

Також Національна служба погоди випустила попередження про надзвичайну спеку на більшій частині регіону і застерегла жителів, про те, що високі температури можуть загрожувати їхньому здоров'ю, особливо маленьким дітям і людям похилого віку.