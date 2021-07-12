Лідер збірної Португалії став найкращим бомбардиром Євро-2020 та встановив рекорд

Володарем "Золотої бутси" Євро-2020, як найкращому бомбардирові турніру, став Кріштіану Роналду, який записав до свого активу 5 голів та одну гольову передачу. "Срібною бутсою" задовольнився нападник збірної Чехії Патрік Шик. На його рахунку теж 5 голів, але на відміну від Роналду, в нього немає асистів, повідомляє УНИАН.

А ось по 4 забиті м'ячі одночасно мають форвард Франції Карім Бензема, Англії Харрі Кейн, Бельгії Ромелу Лукаку та Швеції Еміль Форсберг. Позаяк Бензема має менше зіграних хвилин, ніж його конкуренти, то саме він і виграв "Бронзову бутсу".

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Найкращим асистентом Євро-2020 став представник Швейцарії Стівен Цубер, котрий зробив 4 результативні паси. А найбільше балів за системою "гол+пас" вибив Роналду - 6 (5+1).

36-річний Роналду став найстаршим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи. Попередній рекорд належав Мішелю Платіні, який в 1984 році забив дев'ять голів у віці 29 років і одного місяця.

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