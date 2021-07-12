Протасевичу заблокували акаунт у Twitter

Акаунт опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича в Твіттері заблоковано, повідомляє Укрінформ.

Під час спроби зайти на сторінку Протасевича з'являється повідомлення, що "профіль заблоковано" в зв'язку з тим, що Твіттер призупиняє дію облікових записів, які порушують правила соцмережі.

8 липня опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, який перебуває під домашнім арештом, завів обліковий запис у Твіттері.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську. Після приземлення були затримані двоє пасажирів - колишній редактор опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ Софія Сапега.

Після інциденту з літаком Європейська рада вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти посадових осіб та державних установ Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.