Зеленський привітав Санду з перемогою її партії на парламентських виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Молдови Маю Санду з перемогою її партії "Дія і солідарність" (PAS) на парламентських виборах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щиро вітаю колегу - президента Майю Санду - з переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії "Дія і солідарність" (PAS), на парламентських виборах! Це дуже важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень!" , - написав Зеленський в Twitter.

Як повідомлялося, проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), що підтримує президента Маю Санду, здобула перемогу на виборах до парламенту Молдови.

Згідно з попередніми підрахунками, PAS отримає абсолютну більшість мандатів в парламенті Молдови - 60-61 зі 101 мандата. Це дозволить їй самостійно сформувати уряд.