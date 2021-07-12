Єлизавета II в новому модному образі прийшла на матч

Королева Великобританії Єлизавета II відвідала матч поло Royal Windsor Cup. На цьому заході вона з'явилася в пальті салатового кольору, в тон до нього підібрала капелюх і доповнила образ взуттям на низькому ходу, повідомляє Обозреватель.

Також монархиня одягла світлу сукню в дрібний квітковий принт, білі рукавички, а на шиї у неї виднілося перлове намисто. Вишуканості образу королеви додала діамантова брошка у вигляді квітки, яка була прикріплена на грудях. Про це пише видання Daily Mail.

Відзначимо, що Єлизавета II дуже любить поло і скачки, тому на заході з її обличчя не сходила посмішка. Її Величність насолоджувалася спостереженням за тим, що відбувається.

Єлизавета II у фірмовому капелюсі. Джерело: Getty Images

В останні тижні монархиня істотно змінила свій королівський графік і стала набагато частіше виходити в світ після довгих місяців самоізоляції.

Єлизавета II в салатовому пальті. Джерело: Getty Images