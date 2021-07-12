Ставки за кредитами для населення підвищуються

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2021 року в національній валюті становили 34,5% річних, повідомляє РБК-Україна.

Порівняно травнем ставки зросли на 0,5 п. п.﻿, свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ). За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 2,5 п.п. до 7,6% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у червні зросли з 8,8% до 8,9% річних, за валютними зросли з 4,8% до 5,3%.

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 1,0% до 981 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,8% до 217 млрд гривень, підприємств - зріс на 07% до 752 млрд гривень.

Зазначимо, за даними НБУ, наприкінці І кварталу 2021 року, незважаючи на очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).

Автор: Олександр Білоус