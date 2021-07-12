На кордоні Литви та Білорусі проводиться термінова операція ЄС

На литовсько-білоруському кордоні починається термінова операція європейського прикордонного агентства Frontex через зростаючий міграційний тиск, повідомляє Кореспондент.

"Виконавчий директор Frontex погодився почати оперативну прикордонну операцію на кордоні Литви з Білоруссю, щоб допомогти впоратися зі зростаючим міграційним тиском" , - йдеться в повідомленні Frontex.

Зазначається, що ситуація на кордоні Литви з Білоруссю продовжує викликати занепокоєння.

"Я вирішив відправити в Литву екстрену прикордонну інтервенцію, щоб зміцнити зовнішній кордон ЄС" , - сказав виконавчий директор Frontex Фабріс Леггері, слова якого наводяться в повідомленні.

За його словами, агентство посилить допомогу і відправить додаткових прикордонників, патрульні машини та спеціальних офіцерів для проведення співбесід з мігрантами для збору інформації.

Повідомляється, що тільки за перший тиждень липня влада Литви зафіксувала понад 800 незаконних переходів кордону на кордоні з Білоруссю.

Якщо в першій половині року більшість мігрантів прибували з Іраку, Ірану і Сирії, то останнім часом влада помітила зміну в складі міграційних потоків. У липні більшість прибулих склали громадяни Республіки Конго, Гамбії, Гвінеї, Малі та Сенегалу.