У "Слузі народу" закликали Юрченко скласти мандат
Лідер політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав нардепа Олександра Юрченка, який під дією наркотиків потрапив нещодавно в ДТП у Львові, скласти мандат, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але поки його немає, я закликаю Юрченко добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще в минулому році після скандалу з хабарем, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це", - заявив Корнієнко в коментарі журналістам у п'ятницю.
Разом із тим, він підкреслив, що Нацполіція та Офіс генпрокурора повинні якомога швидше розслідувати те, що сталося, оскільки "чим швидше суспільство побачить розстановку всіх юридичних акцентів у цій ситуації, тим краще". Крім того, Корнієнко нагадав, що майже рік тому Юрченко вже був фігурантом кримінального виробництва про хабарі.
"14 вересня 2020 був виключений зі складу фракції "Слуга народу", але правоохоронні органи так і не притягнули його до відповідальності", - зазначив перший заступник голови фракції.