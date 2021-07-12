У "Слузі народу" закликали Юрченко скласти мандат

Лідер політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав нардепа Олександра Юрченка, який під дією наркотиків потрапив нещодавно в ДТП у Львові, скласти мандат, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але поки його немає, я закликаю Юрченко добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще в минулому році після скандалу з хабарем, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це", - заявив Корнієнко в коментарі журналістам у п'ятницю.

Разом із тим, він підкреслив, що Нацполіція та Офіс генпрокурора повинні якомога швидше розслідувати те, що сталося, оскільки "чим швидше суспільство побачить розстановку всіх юридичних акцентів у цій ситуації, тим краще". Крім того, Корнієнко нагадав, що майже рік тому Юрченко вже був фігурантом кримінального виробництва про хабарі.