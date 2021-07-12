Корнієнко прокоментував свою заяву щодо політики Китаю

Корнієнко прокоментував свою заяву щодо політики Китаю
Фото: Олександр Корніенко.Fаcebook

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував свою промову, а також заяву Давида Арахамії щодо направлення України в бік китайської політики.

Про це повідомив Андрій Павловський.

За його словами, вони "не підтримують комуністичний рух". Він також зазначив, що таким чином підтримав дружню країну, в якої відбувся ювілей головної партії. Голова СН уточнив, що Китай - це найбільший торговий партнер України.

Корнієнко нагадав, що "Китай - це країна, яка перемогла бідність, і Україна теж повинна її перемогти". Але при цьому "не весь досвід компартії треба переймати", вважає політик.

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