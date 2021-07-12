Корнієнко прокоментував свою заяву щодо політики Китаю
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував свою промову, а також заяву Давида Арахамії щодо направлення України в бік китайської політики.
Про це повідомив Андрій Павловський.
За його словами, вони
"не підтримують комуністичний рух". Він також зазначив, що таким чином підтримав дружню країну, в якої відбувся ювілей головної партії. Голова СН уточнив, що Китай - це найбільший торговий партнер України.
Корнієнко нагадав, що
"Китай - це країна, яка перемогла бідність, і Україна теж повинна її перемогти". Але при цьому
"не весь досвід компартії треба переймати", вважає політик.