Корнієнко прокоментував свою заяву щодо політики Китаю

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував свою промову, а також заяву Давида Арахамії щодо направлення України в бік китайської політики.

Про це повідомив Андрій Павловський.

За його словами, вони "не підтримують комуністичний рух" . Він також зазначив, що таким чином підтримав дружню країну, в якої відбувся ювілей головної партії. Голова СН уточнив, що Китай - це найбільший торговий партнер України.