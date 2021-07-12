СБУ виявила незаконний канал поставки сигарет на 10 мільйонів

СБУ виявила незаконний канал поставки сигарет на 10 мільйонів

СБУ викрила ще один канал незаконного переправлення до нашої країни оптових партій тютюнових виробів. У контрабандистів виявлено приховані блоки з іноземними цигарками на майже 10 млн грн, повідомляє СБУ.

Ділки вивозили товар з півдня Європи і згідно із задекларованим маршрутом мали доправити його до однієї з країн Центральної Азії. Проте зловмисники намагалися використати схему так званого «перерваного транзиту» і замість пункту призначення збиралися відвантажити цигарки в Україні.

Потім учасники оборудки планували реалізувати контрабандну продукцію через афілійовані торговельні точки.

Правоохоронці затримали транспортний засіб ділків на території пункту пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. У вантажівці було виявлено понад 750 тис. пачок цигарок.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

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