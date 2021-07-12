У Берліні розпочалася зустріч Зеленського і Штайнмаєра (Оновлено)

У Берліні розпочалася зустріч Президентів України Володимира Зеленського та ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, повідомляє Укрінформ.

Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Зустріч відбулася у форматі тет-а-тет у палаці Бельвю.

Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває в Берліні з одноденним візитом. У нього заплановані зустрічі також з канцлером ФРН Ангелою Меркель та міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.