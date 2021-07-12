Євросоюз продовжив санкції проти РФ

Євросоюз прийняв рішення про продовження санкцій проти цілих секторів російської економіки у зв'язку з продовженням військової кризи в Україні. Вони будуть діяти до 31 січня 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив у себе в Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвак.

Крім економічних санкцій, ЄС ввів різні типи заходів на незаконну анексію Росією Криму та навмисну дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні.

Як передає пресслужба Ради Європи, санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для певних російських банків і компаній, а також забороняють форми фінансової допомоги та посередницьких послуг щодо російських фінансових установ.

Продовжені заходи також забороняють прямий або непрямий ввезення, вивезення або передачу всіх матеріалів, пов'язаних з обороною, і встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання і кінцевих споживачів в Росії. Санкції додатково обмежують доступ Росії до певних технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад в пошуку і видобутку нафти.