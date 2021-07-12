Прем'єр Грузії: за заворушеннями в Тбілісі стоять Саакашвілі з прихильниками

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що за заворушеннями 5-6 липня в Тбілісі, коли агресивними людьми були побиті понад 50 журналістів, стоять радикальні, реваншистські сили на чолі з колишнім президентом Міхаїлом Саакашвілі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це був чергова невдала змова проти держави, яка готувалася антидержавними і антицерковними силами, за якими стоять Саакашвілі і його прихильники", - сказав Гарібашвілі в понеділок на засіданні уряду.

При цьому, на думку прем'єр-міністра, Саакашвілі і його радикальна група причетні як до оголошення проведення маршу ЛГБТ-спільноти 5 липня в центрі Тбілісі, так і до мобілізації супротивників цієї спільноти.

"Все це робилося для створення в Грузії хаосу, дестабілізації, громадянського протистояння, через які Саакашвілі і його прихильники намагалися прийти до влади. Ми запобігли цій спробі" , - сказав Гарібашвілі.

Він торкнувся і акції журналістів, які зажадали його відставки, яка пройшла в неділю.

"Це була класична антидержавна, антицерковна і антинародна акція, на якій були висунуті не тільки вимоги відставки уряду, але і патріарха Ілії Другого. Ця акція була організована опозиційними телеканалами безпосередньо керованими Саакашвілі. У цих телеканалів і Саакашвілі - одна мета, як можна швидше скинути чинну владу", - сказав Гарібашвілі.

Він висловив співчуття родині померлого в неділю телеоператора Олександра Лашкарава, який 5 липня був побитий натовпом під час виконання своїх службових обов'язків.