РФ проводить навчання в акваторії Чорного моря

Росія знову проводить навчання у водах Чорного моря. Згідно з повідомленням Міноборони окупантів, в навчаннях беруть участь фрегати "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" Чорноморського флоту (ЧФ), які тренувалися "знищувати загін кораблів умовного супротивника", повідомляє Дзеркало тижня.

"За задумом навчання береговими засобами спостереження і розвідки Чорноморського флоту був виявлений невпізнаний безпілотний літальний апарат (БЛА), що рухався в повітряному просторі уздовж лінії державного кордону Росії.

В результаті спостереження за БЛА вдалося зафіксувати його посадку на вертолітний майданчик корабля, що знаходиться в нейтральних водах у складі раніше виявленої корабельної ударної (КУГ) групи умовного противника", - заявили в російському відомстві.

Окупанти поставили завдання командирам своїх фрегатів, які знаходяться в акваторії Чорного моря, максимальним ходом слідувати в район знаходження КУГ, щоб визначить її подальших дій. За задумом на запити російських моряків кораблі умовного противника не відповідали. При підході до зазначеного район екіпажі фрегатів "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" були атаковані.

"Бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій з противником, засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Після цього розрахунки окупантів відпрацювали алгоритм спільних дій зі знищення надводних цілей за допомогою нанесення ракетних ударів високоточною зброєю і артилерією. Далі фрегати Чорноморського флоту РФ будуть відпрацьовувати нанесення ракетних і бомбових ударів спільно з літаками Морської авіації і ППО.