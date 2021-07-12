В ЄС повідомили, чи буде потрібна третя доза вакцини

У Європейському союзі не виключають, що буде необхідна третя бустерна доза вакцина проти коронавірусу, повідомляє Европейская правда.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявляє, що на даний момент немає доказів того, що буде потрібно третя бустерна доза, але джерело в ЄС повідомило, що такий сценарій "дуже ймовірний".

Те саме джерело не виключає можливості третьої дози проти COVID-19 навіть у 2021 році, залежно від розвитку різних штамів коронавірусу.

Американська фармацевтична компанія Pfizer скоро звернеться до EMA з проханням про отримання третьої бустерної дози вакцини, яка, за її словами, може забезпечити в 10 разів більший захист.

Еврорпейська комісія вже уклала угоду з компанією на закупівлю 1,8 мільярда доз до 2023 року.