Ринок землі: в яких областях продали найбільше
Станом на сьогодні, 12 липня, в Україні укладено 532 земельні угоди. Площа земель, щодо яких застосовано правочини, становить 570 га.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"За 11 днів від початку ринку землі 3286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 3101 погоджено, 123 – в черзі на розгляд, за 433 отримано відмову", - йдеться в повідомленні.
Найбільше землі продали у Харківській області - 107,1 га. На другому місці Полтавська область - 93,8 га, трійку лідерів з продажу землі закриває Дніпропетровська область - 61,1 га.
Найменше продали у Тернопільській (2,6 га), Запорізькій (2,5 га), Луганській (1,3 га) областях та в Києві (0,7 га).