Ринок землі: в яких областях продали найбільше

Станом на сьогодні, 12 липня, в Україні укладено 532 земельні угоди. Площа земель, щодо яких застосовано правочини, становить 570 га.

Про це повідомляє пресслужба﻿ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"За 11 днів від початку ринку землі 3286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 3101 погоджено, 123 – в черзі на розгляд, за 433 отримано відмову", - йдеться в повідомленні.

Найбільше землі продали у Харківській області - 107,1 га. На другому місці Полтавська область - 93,8 га, трійку лідерів з продажу землі закриває Дніпропетровська область - 61,1 га.

Найменше продали у Тернопільській (2,6 га), Запорізькій (2,5 га), Луганській (1,3 га) областях та в Києві (0,7 га).