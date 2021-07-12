Разумков запропонував подумати над очищенням ВР від депутатів

Дмитро Разумков запропонував фракціям подумати над очищенням Ради від депутатів, замішаних в п'яній їзді з ДТП.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Відзначимо, що пропозиції спікера ВР надійшли після скандалу з позафракційним депутатом Юрченко, який заперечує своє нетверезе управління авто.

Нагадаємо, що за словами Разумкова, "немає закону, який би дозволяв очищати парламент від таких дій, тому в цьому напрямку треба попрацювати".