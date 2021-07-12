Разумков запропонував подумати над очищенням ВР від депутатів
Дмитро Разумков запропонував фракціям подумати над очищенням Ради від депутатів, замішаних в п'яній їзді з ДТП.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Відзначимо, що пропозиції спікера ВР надійшли після скандалу з позафракційним депутатом Юрченко, який заперечує своє нетверезе управління авто.
Нагадаємо, що за словами Разумкова,
"немає закону, який би дозволяв очищати парламент від таких дій, тому в цьому напрямку треба попрацювати".
У той же час, глава ВРУ нагадав, що
"кримінальна відповідальність і рішення суду є підставою для позбавлення депутатського мандата".